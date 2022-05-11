Російська армія деморалізована тим фактом, що ніякі поставлені завдання дотепер не виконані.

Російські війська застрягли на рубежах Херсонської області і не мають ні сил, ні намірів просуватися далі.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Водночас, за словами експерта, продовжується перекидання додаткових військ на Ізюмському напрямку. Східний напрямок окупанти, імовірно, продовжать бити ракетами з Криму.

"Їхнє ключове завдання – завершити оточення наших сил, але війська у них вже досить виснажені. Я взагалі очікую, що через тиждень, максимум через 10 днів у них буде критична ситуація. У них висока кількість тих, хто відмовляється воювати. Вони вже перекидають (на поле бою – ред.) вище командування, щоб вони мотивували бійців іти в атаку", - припустив Андрусів.

Російська армія деморалізована тим фактом, що ніякі поставлені завдання дотепер не виконані.

На північ від Харкова ЗСУ загрожують відрізати тили окупантів, тому противник буде відтягувати сили, щоби стримувати контрнаступ, поділився радник глави МВС.

"Вони (росіяни – ред.) застосували вже все, що було, і особливо відчутних результатів вони не досягли. Просування відбувається ціною стирання з лиця землі населених пунктів, коли нашим солдатам вже немає де оборонятися. Вони фізично так воювати довго не зможуть", переконаний експерт.

У МВС очікують, що за тиждень – 10 днів російські війська змінять тактику.

"Я це називаю "повзуча окупація". Вони перестануть атакувати по всьому фронту, а будуть зосереджувати дуже повільно на кожному конкретному пункті", - зазначив Андрусів.

Напередодні, 11 травня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов заявив, що українські захисники зупинили наступ армії РФ.

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