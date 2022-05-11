У районах Харкова та Ізюма, а також на Херсонському і Мелітопольському напрямках ворог перейшов до оборони.

Збройні сили України разом з іншими складовими Сил оборони наразі зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Збройні сили України разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил Російської Федерації, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у 10 разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці", - наголосив він.

Громов додав, що це стало можливим завдяки завчасному проведенню Україною комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку Росії, а також веденню активної маневреної оборони.

Він, зокрема, зауважив, що в районі Харкова противник після невдалої спроби оточити місто перейшов до оборони. Зазнавши невдачі на Ізюмському напрямку, ворог також перейшов до оборони і проводить стримуючі дії, а також перекидає свої сили на Луганський напрямок.

"Внаслідок наших активних дій щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках противник перейшов до оборони і наразі веде стримуючі дії", - констатував Громов.

Крім того, він зауважив, що зберігається загроза проведення противником морської десантної операції у Чорноморській операційній зоні. "В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також наносять удари високоточною зброєю по об'єктах в глибині території нашої держави", - сказав представник Генштабу.

Бригадний генерал також зазначив, що наступними ймовірними діями окупантів можуть бути спроби взяти під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території центру України, заволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з приведення до влади проросійських сил, створення нового державного утворення і включення його до складу Росії.

"Таким чином противник буде намагатися досягнути своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думка. На його думки є наша протидія", - наголосив Громов.

Він також підкреслив, що втрати противника на даний час з початку повномасштабного вторгнення "вже становлять близько 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння та військової техніки".

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