Резніков наголосив, що якщо перерахувати проблеми і загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирів і закликав їх припинити війну в Україні, оскільки "корені усіх проблем" башкирського народу - в Москві та Уфі.

На своїй сторінці у Facebook Резніков наголосив, що Республіка Башкортостан є одним з лідерів за втратами на війні в Україні серед російських регіонів РФ, тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи сталі каліками. Він зазначив, що влада республіки, "дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть".

"Якщо перерахувати проблеми і загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені усіх причин – у москві та в Уфі", - наголосив Резніков.

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Також він написав звернення башкирською мовою, у якому закликав башкирів піти з України:

"Заберіть своїх людей із України. Віддайте нам військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови найкращого майбутнього для наших народів. Кремль уже програв цю війну. Спільно ми змусимо його відмовитись від імперських амбіцій. Чим раніше це станеться – тим більше життів вдасться врятувати. І тим раніше вдасться стати на шлях творення".

Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, втрати Росії в Україні вже перевищили 204 тисячі окупантів. Але кількість загиблих значно відрізняється залежно від їхнього місця проживання.

Раніше повідомлялося, що найбільші втрати були у депресивних регіонах, а найменші - у багатих та розвинутих.

У Офісі президента зазначали, що конфлікти серед етнічних груп у РФ будуть поступово наростати, та буде активізуватись партизанський та диверсійний рух.

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