Водночас, Сили оборони України розбивають усі плани та намагання окупантів захопити українську землю.

Російські окупанти збільшили кількість дронів-камікадзе, які вони застосовують на фронті проти Сил оборони України. Про це повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках.

"Зокрема, попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська. Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів-камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак. Утім, наші оборонці розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю", - наголосив Сирський.

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Водночас, командувач Сухопутних військ зазначив, що ворог щодня втрачає свої наступальні спроможності.

"За два тижні в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб. Знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів", - додав Сирський.

Війна - виробництво дронів у РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія має прогрес щодо будівництва першого заводу з виробництва іранських БПЛА. Відповідний проект країна-агресор реалізує в економічні зоні "Алабуга" (Татарстан).

Зазначається, що Росія планує не лише розпочати масове виробництво дронів-камікадзе Shahed-136 на цьому заводі, а й провести роботи із суттєвого вдосконалення іранських виробничих процесів.

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