Сьогодні біля Новолуганського на вибуховому пристрої підірвалися три бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які переміщувалися до вогневих позицій.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв’язку зі смертю трьох українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

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"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганського під час переміщення з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє військових", - йдеться в повідомленні.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Керівництво Державного бюро розслідувань тримає розслідування на особистому контролі та висловлює співчуття рідним і близьким бійців. "Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців", - зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального управління ДБР у Краматорську та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Загибель трьох військових на Донбасі: що відомо

Сьогодні, 14 лютого, неподалік Новолуганського внаслідок підриву загинули троє військових: капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади рухались до вогневих позицій для перевірки несення служби та зміни військовослужбовців, але дістали поранення, несумісні з життям.

Військові підірвались на невідомому вибуховому пристрої під час переміщення на позиції.

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Автор: Юлія Петриченко