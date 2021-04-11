Підтримку України висловили в ЄС та НАТО, а також у низці країн.

Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі загострення безпекової ситуації через дії Росії.

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Про це у Facebook заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ.

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом, і запевнив, що Альянс підтримує Україну. Про підтримку Києва заявив вчора під час зустрічі з главою Української держави і Президент Туреччини.

Загострення конфлікту з РФ: що відомо

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Дмитро Захаров