Місця мінних загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!", громадян просять бути обережними.

Через загрозу вторгнення з території Білорусі здійснено мінування прикордонних територій Волині.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу 100-ї окремої бригади ТрО Волині.

Тож громадян, що мешкають у прикордонних з РБ населених пунктах Волинської області, закликають бути обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг тощо.

"Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв'язку з загрозою вторгнення з території РБ. Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, в Україні зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі. Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни підвозять все більше ракет до Білорусі. Туди прилітає по літаку в день.

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