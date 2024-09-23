Повідомляється, що боєприпаси могли передчасно вибухати, що призводило до поранень особового складу та пошкодження озброєння.

Західні партнери надають Україні несправні боєприпаси, які вибухають майже одразу після пострілу.

Як пише Handelsblatt, причиною несправності можуть бути старі детонатори М515 і М51А5, розроблені під час Другої світової війни. Частину таких боєприпасів доставили в рамках чеської ініціативи, а частину - зі США.

Минулого місяця Україна поінформувала чеську сторону про випадки вибуху артилерійських боєприпасів відразу після виходу зі ствола. "Під час бойового застосування цих снарядів сталися численні вибухи на відстані від 20 до 60 м від дульного зрізу, що заподіяли поранення самим військовим і пошкодили артилерійські системи", - йдеться в листі української сторони.

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За даними української армії, під час доставки майже 35 тис. артилерійських снарядів похибка становила 0,05%. Таким чином, із 10 тис. випущених артснарядів 5 вибухнули передчасно.

Чеська ініціатива: новини

Наприкінці червня ЗСУ отримали від Чехії 50 тис. боєприпасів. Однак чеська влада тоді не розголошувала, в яких саме країнах купували боєприпаси.

А 22 липня чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський анонсував відправку ще 100 тис. снарядів для ЗСУ. За його словами, поставки очікуються протягом двох місяців.

Але наприкінці літа компанія Czechoslovak Group, яка займається поставками боєприпасів Україні в рамках чеської ініціативи, розкрила деякі деталі поставок. Зокрема, вперше було названо одну з країн-постачальників і ціну одного снаряда.

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