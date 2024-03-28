Із президентом Франції плідно працюють.

У Державному департаменті США майже зробили щиросердне зізнання про те, що намагаються переконати лідера Франції Еммануеля Макрона не розглядати ідею відправки західних військ в Україну.

Тему прокоментував представник Держдепу Метью Міллер з акцентом, що Вашингтон не збирається відправляти свій інтернаціональний легіон Києву, і що з Макроном плідно працюють у зв'язку з українським питанням. Про це він висловився західним журналістам на брифінгу.

Як відомо, наступного тижня очікується візит держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Парижа. Франція є давнім союзником Вашингтона, нагадав Міллер. Тому з Макроном говоритимуть про Україну та про інші важливі питання.

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Конкретних деталей зустрічі між Макроном і Блінкеном представник Держдепу не видав ЗМІ.

"Я не можу прокоментувати ці повідомлення і не збираюся детально коментувати зустріч, але, звісно, ми чітко дали зрозуміти, що Сполучені Штати не збираються відправляти війська в Україну", - сказав він.

Є кілька варіантів відправки військ Україні

Скандальну заяву про те, що в майбутньому союзники можуть допомогти Україні військами лідер Франції озвучив наприкінці лютого 2024 року. Тоді його слова відкрито не підтримала низка країн, проте політик не зупинився у своїй риториці. 14 березня він уточнив, що якщо Франція наважиться спрямувати війська в Україну, у цьому буде винна лише Росія, яка розв'язала з українцями війну.

Водночас ЗМІ писали, що у Франції цю ідею розглядають на секретному рівні ще з літа. Нещодавно видання Le figaro озвучило варіанти про те, як Макрон міг би втілити свою ідею в життя. Деякі сценарії виявилися цілком життєздатними.

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