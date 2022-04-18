Окупанти постійно намагаються взяти місто штурмом.

Заклик Росії до українських військових, які зараз захищають Маріуполь, здатися, нагадує про Іловайську трагедію.

Про це повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"На наш погляд, це дуже нагадувало операцію в Іловайську. Я абсолютно повністю впевнений в тому, що наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього – це буде не їх знищення, а наша загальна перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. А наші хлопці, що знаходяться там, вони справжні герої", - сказав він.

Також він спростував інформацію про те, що угруповання окупантів, які оточили Маріуполь, ослаблене.

"Угруповання - яке було, таке і залишається. І вони постійно намагаються штурмом взяти це місто", - підкреслив Буданов.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

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