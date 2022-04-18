Заклик Росії до українських військових, які зараз захищають Маріуполь, здатися, нагадує про Іловайську трагедію.
Про це повідомив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.
"На наш погляд, це дуже нагадувало операцію в Іловайську. Я абсолютно повністю впевнений в тому, що наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього – це буде не їх знищення, а наша загальна перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. А наші хлопці, що знаходяться там, вони справжні герої", - сказав він.
Також він спростував інформацію про те, що угруповання окупантів, які оточили Маріуполь, ослаблене.
"Угруповання - яке було, таке і залишається. І вони постійно намагаються штурмом взяти це місто", - підкреслив Буданов.
Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.