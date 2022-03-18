У "Азові" чекають приходу основних сил і деблокади.

Російські окупанти закликали українських захисників з "Азову", які зараз захищають Маріуполь, здатися.

Про це пише пропагандистське РИА Новости.

Міноборони РФ нібито готове зберегти життя українським бійцям Маріуполя, якщо ті складуть зброю. Окупанти продовжують їх називати "націоналістами".

Як зазначив капітан полку "Азов" Святослав Паламар, Маріуполь продовжує бути українським містом, вуличні бої з терористами тривають.

"Місто зрівнюють з землею. Орки розстрілюють тих, хто був пов’язаний з армією. Беруть людей у заручники. Оборонці міста продовжують героїчну боротьбу – мужньо тримають оборону, в тому числі воюють трофейною зброєю", - кажуть у полку.

У "Азові" чекають приходу основних сил і деблокади.

Продовжується порятунок людей з-під завалів драмтеатру.

Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня. На той час у приміщеннях перебували сотні цивільних з дітьми.

17 березня вранці стало відомо, що бомбосховище атаку окупантів витримало – розпочалась операція з порятунку потерпілих.

16 березня окупанти також обстріляли евакуаційну колону людей, які намагалися покинути оточене місто.

Раніше жертвою ворожих ракет став пологовий будинок.

За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб.

Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у бомбосховищах.

Збройні сили героїчно захищають Маріуполь від військ РФ. Захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

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