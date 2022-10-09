Росіяни продовжують зазнавати значних втрат і потерпати через нестачу боєприпасів.

Серед військових Повітрянодесантних військ РФ у Херсонській області поширюються і посилюються досить панічні настрої щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ з посиланням на джерела.

Сповіщають про випадки втечі з поля бою.

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"Відомо, що під час наступу ЗСУ на Криворізькому напрямі, особовий склад 126 бригади берегової оборони та 80 окремої мотострілецької бригади самостійно залишили бойові позиції та вирушили до тилу", – йдеться в повідомленні.

Також росіяни продовжують зазнавати значних втрат.

"Для стримування просування ЗСУ було перекинуто сили та засоби 98 повітряно-десантної дивізії. За повідомленнями військовослужбовців, за останні кілька днів один із полків дивізії втратив близько 30 осіб (убитими). Загалом підрозділи дивізії втратили близько 300 військовослужбовців. Також відомо, що під час одного з ударів ЗСУ по Новій Каховці один із підрозділів 98 ПДВ втратив ще 8 осіб вбитими, кількість поранених невідома", – зазначили в СтратКомі.

Крім цього, військовослужбовці Херсонського угруповання ЗСУ РФ продовжують повідомляти про значний брак боєприпасів.

"Через постійні удари по лініях постачання, підвезення боєзапасу здійснюється у вкрай недостатній кількості", – наголошують в ЗСУ.

Контраступ ЗСУ на Херсонщині

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ оголосили про початок контрнаступу на півдні України. Водночас українські військові почали активно звільняти населені пункти у Харківській області.

2 жовтня, за інформацією британської розвідки, ЗСУ розпочали нову фазу наступальних операцій в області.

6 жовтня голова об’єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ звільнили у жовтні понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини.

Вже 7 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня у Херсонській області було звільнено та стабілізовано понад 500 квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що українські військові досягають значних успіхів у Херсонській області, при цьому продовжуючи просування в Харківській і Луганській областях.

Російська армія зазнає значних втрат на окупованій частині Херсонської області. За повідомленнями Генштабу, лікарні не можуть впоратися з потоком поранених російських загарбників.

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