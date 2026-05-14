Шойгу висунув умови для закінчення війни в Україні

Російський посадовець звинуватив Україну у нездатності домовлятися.

Секретар Ради безпеки РФ, колишній міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що стійкий мир в Україні можливий лише за умови "усунення всіх першопричин конфлікту". Його заяву наводять російські медіа.

За словами Шойгу, для досягнення миру Україна нібито "повинна повернутися до позаблокових, нейтральних і без'ядерних основ".

"Нас цікавить остаточне й повне повернення України як без'ядерної та позаблокової країни. Найголовніше - це має бути країна, що поважає права громадян, які проживають на її території. У цьому випадку нас, звичайно, цікавлять люди, які розмовляють російською, люди, позбавлені права розмовляти своєю мовою", - сказав він.

Шойгу також звинуватив Україну у нездатності домовлятися і сказав, що причина цього - її підтримка з боку Європейського Союзу і НАТО.

Що у Росії кажуть про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі висунули умову для початку мирних переговорів. Речник Дмитро Пєсков 13 травня заявляв, що для цього потрібно, щоб президент України Володимир Зеленський дав наказ ЗСУ покинути територію "російських регіонів". Мовляв, "у цей момент настане припинення вогню, і сторони спокійно зможуть зайнятися переговорами". При цьому наголосив, що перемовини "неминуче будуть дуже складними і міститимуть велику кількість важливих деталей".

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення. "Я думаю, що справа в українському конфлікті йде до завершення", – сказав глава РФ.

Утім, на думку міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, не слід довіряти заявам Путіна про "мир", адже той надто часто "використовує обман і маневри, які спровоковані внутрішніми складнощами".

