'Використовує обман і маневри': Пісторіус застеріг не довіряти заявам Путіна про 'мир'

Путін має погодитися на переговори без неприйнятих для України вимог.

Російський диктатор Володимир Путін намагається знову переконати світ у тому, що він нібито хоче миру, однак досвід його обіцянок застерігає бути обережним.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент УНІАН.

"Надто часто він використовує обман і маневри, які спровоковані внутрішніми складнощами. Тому ми будемо оцінювати обіцянки Путіна на основі однієї речі, не на основі його обіцянок. Давайте почекаємо і побачимо, якщо він реально хоче миру, він може легко досягнути його і швидко: зупинивши вбивства, розпочавши надійне перемир'я і погодившись провести мирні перемовини без умов, які є неприйнятними для наших українських друзів", - сказав Пісторіус.

Заяви РФ щодо миру

Раніше кремлівський диктатор Путін заявляв, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення. Він також наголосив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні. Водночас Путін сказав, що це можливо лише для підписання договору.

Своєю чергою помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков раніше висунув Україні ультиматум щодо відновлення мирних переговорів. За його словами, у новому раунді тристоронніх переговорів за участі РФ, України та США немає сенсу, допоки Київ не погодиться вивести війська з Донбасу. Він також заявив, що "переконувати один одного - це здебільшого марна трата часу".

