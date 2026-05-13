У Кремлі висунули Зеленському умову для початку мирних переговорів

Пєсков вважає, що перемовини "неминуче будуть дуже складними".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для початку повноформатних мирних переговорів України і Росії потрібно, щоб президент України Володимир Зеленський дав наказ ЗСУ покинути територію "російських регіонів". Його цитують російські ЗМІ.

"Щоб настало припинення вогню і відкрився коридор до повноформатних мирних переговорів, як про це говорив президент у червні уже позаминулого року, виступаючи перед керівним складом МЗС РФ, президент Зеленський повинен віддати наказ ЗСУ припинити вогонь і покинути територію Донбасу, покинути територію "російських регіонів"", - сказав прессекретар.

За його словами, "у цей момент настане припинення вогню, і сторони спокійно зможуть зайнятися переговорами". При цьому він наголосив, що ці перемовини "неминуче будуть дуже складними і міститимуть велику кількість важливих деталей".

"Що стосується контактів, то ми продовжуємо наш діалог через наявні канали з американцями. Ці контакти здійснюються на постійній основі. Ну і оскільки вони виконують роль посередника, то через них ведеться і обмін інформацією з українською стороно", - зазначив Пєсков.

На уточнювальне запитання журналіста, чи входять до поняття "російських регіонів" Херсонська і Запорізька області, Пєсков відповів: "Я рекомендую вам перечитати заяву президента Путіна у Міністерстві закордонних справ".

Заява Путіна в МЗС РФ 14 червня 2024 року

14 червня 2024 року Володимир Путін на зустрічі з керівництвом російського МЗС озвучив умови для припинення війни та початку переговорів, які українська сторона, США, НАТО та європейські лідери назвали ультиматумом. Зокрема він вимагав, щоб українські війська вийшли з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а Київ заявив про відмову від планів вступати до НАТО.

Мирні перемовини

Раніше УНІАН повідомляв, що Туреччина активно включилася у мирні переговори між Україною і РФ та продовжує підтримувати дипломатичне врегулювання конфлікту. Таку заяву 13 травня зробив міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Також ми писали, що, за інформацією Financial Times, Путін і Зеленський вважають, що мирні переговори США зайшли в глухий кут і мають низькі шанси на відновлення в нинішніх умовах. Правитель Росії Володимир Путін, за даними ЗМІ, дедалі більше орієнтується на досягнення результату силою та розширення територіальних вимог. А українська сторона розчарована тим, що США не змогли змусити Москву пом’якшити свої вимоги, і розглядає переговори як фактично заморожені.

