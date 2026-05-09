Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у третій країні

Путін зробив низку абсурдних заяв щодо війни в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не тільки в Москві, але й у третій країні. Таку заяву він зробив під час пресконференції після військового параду в Москві.

За словами Путіна, він готовий до зустрічі із Зеленським, але лише для підписання договору. Він додав, що США "щиро прагнуть до врегулювання", але це насамперед справа України та Росії.

Також Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не надіслала Москві жодних пропозицій щодо обміну полоненими.

"Росія ще до пропозиції Трампа надсилала Україні пропозицію про обмін військовополоненими... Жодних пропозицій від Києва щодо обміну полоненими досі не надійшло", - сказав російський диктатор.

Глава Кремля заявив, що Росія передала Україні список українських військових, які зараз перебувають у полоні.

"Росія передавала Україні список із 500 українських військових у полоні, але Київ потім зник з радарів", – додав російський диктатор.

Путін заявив, що на параді в Москві військова техніка не була присутня нібито через те, що цього року не ювілейна дата закінчення Великої Вітчизняної війни. Також він додав, що російським військам потрібно зосередити свою увагу на так званій "СВО" (війні проти України).

Путін вважає, що російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

"Я думаю, що справа в українському конфлікті йде до завершення", – сказав глава РФ.

Також Путін знову придумав нову "причину" початку війни проти України.

"Події в Україні почалися після спроб асоціації Києва з ЄС", - заявив глава Кремля.

Крім того, глава РФ заявив, що удари по центру Києва передбачалися як "відповідні дії на провокації".

Зеленський про можливу зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією на сьогодні відкладені. Однак він підкреслив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, але не в Москві чи Києві.

Зеленський зазначив, що місцем зустрічі могли б стати країни Близького Сходу, Європи або США.

