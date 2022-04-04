Крім того, жителі стикаються з тиском з боку окупантів, які не лише розганяють мирні протести, а й проводять облави.

В оточеному російськими військами Херсоні закінчуються продукти, виникають проблеми з ліками та пальним.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

"Херсон оточений окупантами. Ми не можемо поїхати. До нас не можуть заїхати. У місті закінчується борошно для випічки хліба, проблеми з ліками та пальним. Зупинилися підприємства, багато хто втратив роботу. Але міська влада допомагає людям, які не можуть купити собі їжу", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється також, що херсонці підтримують одне одного, організовуючи пункти взаємодопомоги, виходять на суботники, прибирають місто.

Крім того, жителі стикаються з тиском з боку окупантів, які не лише розганяють мирні протести, а й проводять облави.

"Орки вламуються в будинки херсонців, забирають священнослужителів, громадських діячів, примудрилися забрати навіть директора театру", - зазначається у повідомленні.

Незважаючи на це, херсонці продовжують одноголосно дотримуватись проукраїнської позиції, повідомляють у міськраді.

"Херсон – українське місто. І це не лише особиста думка однієї людини чи невеличкої групи людей. Це думка майже 300 тисячного населення Херсону. Херсон – це Україна!" – підсумували у міськраді.

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