Окрім того, РФ уже готує працівників силових структур, прокуратур та судів для тимчасово окупованої території України.

У Херсонській області до створення псевдореспубліки Росія залучила працівників 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої "роз'яснювальної роботи" з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними українського Генштабу, російська влада розглядає питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади.

"За наявною інформацією, на території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які надалі будуть направлені на територію України", - зазначає Генштаб.

Створення ХНР: що відомо

Як повідомляв УНІАН, для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України російські окупанти намагаються створювати військово-цивільні адміністрації та розпочали підготовку до проведення референдуму зі створення псевдореспубліки на території Херсонської області.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук уже заявляв, що на організаторів, пособників та виконавців псевдореферендуму чекає кримінальна відповідальність. А президент України Володимир Зеленський попереджав, що діячі-колаборанти, які спокусилися на пропозиції від окупантів, підписують собі вирок.

За даними українського Генштабу, начальник 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ уже отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки".

Вас також можуть зацікавити новини: