Главком зауважив, що партнери бояться передавати зброю для ударів по російській території.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний натякнув, що ворога "можна і треба" вбивати на його території.

Як зазначив Залужний в інтерв'ю The Washington Post, він не повинен запитувати дозволу когось, чи повинен він робити щось на території ворога, щоб захистити свій народ.

"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому? Тому що шляхи застосують ядерну зброю? Діти, що вмирають, не хвилюють? Це наша проблема і нам вирішувати, як вбити цього ворога. Якщо наші партнери бояться використовувати зброю, ми вбиватимемо зі своєї. Але тільки стільки, скільки буде потрібно", - сказав Залужний.

Останні новини контрнаступу ЗСУ

Українські військові домоглися деяких результатів у Донецькій та Запорізькій областях з початку контрнаступу. Протягом 13 липня ЗСУ мали успіхи на напрямку Біла Гора-Андріївка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас є гарні новини із Мелітопольського напрямку: там за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 1,7 км.і продовжують вести наступальні дії. Таким чином, Нацгвардія готує грунт для розширення наступу під Авдіївкою.

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але, за словами командувача оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, успішно.

Війська 36-ї бригади морської піхоти були вістрям контрнаступу України та просунулися на вісім кілометрів у російські лінії на півдні України. Командир воїнів полковник Віктор Сікоза розкрив деталі запеклих боїв.

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