Воїни підрозділу полковника мотивовані брати у полон росіян, адже не полишають надій повернути своїх побратимів, що потрапили у полон в оточеному Маріуполі.

Війська 36-ї бригади морської піхоти були вістрям контрнаступу України та просунулися на вісім кілометрів у російські лінії на півдні України. Командир воїнів полковник Віктор Сікоза розкрив деталі запеклих боїв.

Як повідомляє The New York Times, Сікоза командував військами у запеклій тижневій боротьбі за захоплення однієї російської позиції. Втім, згодом він отримав тривожні новини: росіяни використовували цей час, щоб збудувати за нею ще одне укріплення.

"Вони все ще будують свою оборону. Вони продовжують це робити", - сказав полковник.

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Як пише видання, Віктор Сікоза - лише один з командирів, але його розповіді збігаються з офіційними заявами України про міцно укріплені позиції Росії. Минулого тижня полковник керував штурмом лісової ділянки, частково оточеної болотом. Російські війська окопалися та замінували єдиний шлях для бронетехніки. Штурм повинен був бути пішим. Піхота просочилася в ліс і вела бій на близькій відстані.

"Ми морські піхотинці - ми агресивні", — сказав Сікоза.

За його словами, рота російських військових, близько 80 чоловік, окопалася серед дерев. Полковник описав, як стався вирішальний поворот, коли його війська захопили два бункери та лінію траншеї на узліссі, частково позбавивши росіян можливості поповнити групу та змусивши їх відступити.

Його солдати захоплювали позиції, а разом з ними і полонених. У воїнів цієї бригади є велика мотивація, адже у оточеному Маріуполі у полон потрапили понад 1000 морських піхотинців.

"Ми хочемо обміняти їх на наших хлопці", — сказав полковник про російських полонених.

Газета зазначає, що Віктор Сікоза має власну історію боротьби з російськими окупантами. У 2014 році він залишив Крим. Якщо контрнаступ буде успішним, українська артилерія візьме під вогневий контроль Кримський перешийок, перерізавши російські лінії постачання.

Втім, контрнаступ наразі йде повільно. Президент Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ йде не так швидко, як сподівалися деякі союзники, а американські офіційні особи заявили, що Україна втрачає на мінних полях бронетехніку, надану Заходом.

"Понад рік тут укріплявся ворог. Це (контрнаступ - УНІАН) йде не тим темпом, на який ми розраховували", - сказав полковник, коли на фоні щохвилини лунали постріли артилерії.

За його словами, росіяни підготували три лінії оборони, встановили додаткові бетонні протитанкові загородження зуби дракона і залучили резервні війська. Впливати на ситуацію важко.

"На жаль, у нас недостатньо високоточної зброї для ураження цілей на великій відстані", - сказав полковник, наголосивши, що його війська все ж досягли певних успіхів.

Лейтенант Євген розповів виданню, що збив російський ударний гелікоптер за допомогою протитанкової керованої ракети Javelin, що є рідкістю для цієї зброї, призначеної для ураження наземних цілей. Хоча бригада використовує в основному радянські артилерійські системи, їй вдалося уразити російські казарми далеко за лінією фронту, кажуть українські офіцери. Інколи казарми росіян вираховують за обурливими відео самих окупантів.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Українські військові домоглися деяких результатів у Донецькій та Запорізькій областях з початку контрнаступу. Протягом 13 липня ЗСУ мали успіхи на напрямку Біла Гора-Андріївка, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас є гарні новини із Мелітопольського напрямку: там за минулий тиждень ЗСУ просунулися на 1,7 км.і продовжують вести наступальні дії. Таким чином, Нацгвардія готує грунт для розширення наступу під Авдіївкою.

Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але, за словами командувача оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, успішно.

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