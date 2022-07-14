Для захисту столиці створені відповідні угруповання військ.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний пояснив, чому різке перенесення бойових дій під Київ неможливе.

Про це він заявив під час зустрічі із послом США в Україні Бріджит Брінк та міністром оборони Олексієм Резніковим, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Потенційна лінія зіткнення сягає понад дві тисячі кілометрів. Зараз інтенсивні бойові дії тривають на сході України в Донецькій і Луганській областях. У лютому-березні бої велися під Києвом. Однак нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми укріплюємо оборону. Для захисту міста створені відповідні угруповання військ. Тож різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе. Сьогодні найбільша для нас небезпека – ракетні удари. Проте, ми боремося. Збиваємо чималу кількість ракет ворога", – наголосив Залужний.

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ також акцентували увагу на тому, що завдяки допомозі партнерів українські військові можуть відслідковувати підготовку до запуску й сам запуск російських ракет для ударів по Україні. А самі ракетні системи РФ, які встановлені на кораблях, також несуть небезпеку для українців.

"ЗСУ пильнують за діями ворога у Чорному морі. Російські кораблі не наважуються наблизитись до українських берегів і знаходяться на значній відстані. Однак, при спробі наступу ворога ми будемо застосовувати наші протикорабельні ракети", – додав Залужний.

Як повідомлв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, що російські війська можуть відновити наступ на Київ за двох умов.

За його словами, важливу роль у потенційній атаці РФ відіграє Білорусь, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволіче увагу частини наших військових від східного фронту і створить загрозу наступу на Чернігів або Київ.

Як розповів командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, уздовж державного кордону України на території Брянської та Курської областей Росії станом другу декаду червня перебували до трьох батальйонних тактичних груп, одна ротна тактична група зі складу збройних сил РФ та до трьох батальйонів федеральної служби військ національної гвардії.

Вас також можуть зацікавити новини: