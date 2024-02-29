Він наголосив, що Росія була б рада такому розвитку подій.

"Замороження" війни з Росією означатиме визнання окупації українських територій. Тому Україна ніколи не піде на такий крок.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю CBC News. За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши Україну "визнати захоплену територію як російську".

"У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не станеться", – наголосив він.

Водночас Буданов визнав, що Росія якось змогла отримати таємну інформацію про плани України щодо контрнаступу.

"Я не скажу більше за президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими Росії. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", – додав очільник ГУР МО.

"Замороження" війни: інші новини

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що жодного тиску з боку партнерів щодо припинення нашого захисту немає. За його словами, риторика російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що він не збирається зупинятися.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також заявляв, що Зеленський ніколи не погодиться на замороження війни. Він додав, що країні не потрібні заморожені конфлікти, а потрібен справедливий мир.

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