Українські захисники продовжують завдавати ворогам нищівних втрат.

Військовослужбовець Національної гвардії України збив російський бойовий літак СУ-25 "Грач". Ворожий пілот загинув разом зі своїм винищувачем за 11 мільйонів.

Про це повідомило Південне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії.

Під час нальоту ворожої авіації на Запоріжжі військовослужбовець строкової служби однієї з частин Нацгвардії використав ПЗРК "Ігла" та завдав ворогу безповоротних втрат.

"Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт до Кобзона пілота "орків", а бойовий літак СУ-25 "Грач" – фермерам на металобрухт", – розповіли у Нацгвардії.

Завдяки своїй рішучості, професіоналізму та виваженим діям захисник зберіг безліч життів військовослужбовців та мирних українців.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі українські бійці за минулу добу збили два літаки та відбили дев'ять атак російських загарбників.

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