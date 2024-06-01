Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, зазначив міністр.

Триває повномасштабна війна в Україні, і супротивники в суботу рано вранці, 1 червня, здійснили масований удар по нашій території. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти, розташовані у п'яти областях.

Атаковано енергооб’єкти в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях, написав міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook. "Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - підкреслив чиновник.

Очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович в Telegram написав, що сьогодні вранці ворог атакував ракетами Кіровоградську область, і був уражений обʼєкт енергетичної інфраструктури. "За попередніми повідомленнями - постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", - поділився він.

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Після того, як у Запоріжжі пролунали вибухи, патрульна поліція Запорізької області повідомила, що тимчасово перекрито рух Дніпровською гідроелектростанцією. "Обʼїзд здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район", - додали правоохоронці.

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Вранці 1 червня стало відомо, що росіяни вдарили по українській території ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомлялося, що вибухи лунали, зокрема, в Запоріжжі та Вінниці.

31 травня окупанти завдали удару по Києву ракетою "Іскандер-К", її ліквідували наші захисники. Уламки ворожої ракети в Голосіївському районі зруйнували трансформаторну підстанцію.

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