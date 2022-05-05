Російські військові служать в полиці особливого призначення російського міста Ангарськ.

Українські правоохоронці заочно оголосили підозру двом російським військовим. Їх підозрюють у тортурах та грабежах жителів Бучанського району Київської області.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Україна.

"Двом службовцям полку особливого призначення М. Ангарськ Росії - уродженцям Бурятії - інкримінують порушення законів і звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, в березні російські військові, перебуваючи в селі Бузова Бучанського району Київської області, жорстоко поводилися з місцевим населенням, в тому числі жінками й дітьми.

"Разом з іншими військовослужбовцями увірвалися в приватний будинок, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок і малолітніх дітей. Останнім також погрожували застосуванням зброї", - вказали в поліції.

При цьому зазначено, що після знущань і погроз російські окупанти вкрали гроші та цінності. Вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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