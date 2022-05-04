Усі скоєні воєнні злочини на території України розслідують міжнародні та українські слідчі.

Після визволення кількох областей України весь світ побачив, що собою являє російська армія. Збіговисько мародерів, вбивць і ґвалтівників.

Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістом видання The Wall Street Journal схарактеризував боротьбу України як боротьбу "за цінності цивілізованого світу", описуючи свій шок від катувань і вбивств мирного населення.

"Я в шоку від того, що вони зробили з реальними живими людьми. Я просто ніколи не бачив нічого подібного у світі. Я досі в шоку", – додав він.

Наразі міжнародні та українські слідчі військових злочинів розслідують звинувачення у звірствах Росії під час війни, які агресор заперечує. Український лідер детально розповів про насильство, яке включало голодну смерть, катування й розчленування.

"Ми були свідками терористичних актів… терористи перерізали людям горла", – сказав президент. "Ми бачили багато цього. Принаймні я – так."

В Україні розслідується понад 9 тисяч справ про воєнні злочини

Про це напередодні повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. По Київській області вже ідентифіковано 15 конкретних злочинців, зокрема, по Бучі – 10 осіб.

Збір доказів триває щоденно, проводяться допити потерпілих та свідків. З українськими слідчими співпрацюють професійні команди міжнародних фахівців та помічників слідчих, серед яких французькі та словацькі експерти, також незабаром очікуються і з Литви.