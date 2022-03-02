Українські воїни зазначили, що полонених не буде.

Братерство Сил спеціальних операцій ЗС України передало "вітання" російським артилеристам, які накрили вогнем мирні міста, жінок та дітей.

Звернення з'явилося в Facebook ССО.

"Пояснимо вам, ваньки: ви нібито далеко і стріляєте по мішенях, яких не бачите. Ви не бачите маленьких дітей, людей похилого віку, будинків, садочків, шкіл та лікарень - все це лише цілі для вас. Вистрелили, полетіло, вцілило - за*бісь, правильно, хлопці?", - йдеться у повідомленні.

В ССО зазначили, що артилеристи ворога не бачать цілей, тому їм легше.

"Але повірте: легше вам, покидьки, вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічених хвилин. Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної милості, жодного "будь ласка, не вбивайте, я здаюся" вже не пройде. Кожен розрахунок, байдуже: командир, водій, навідник, зарядник - будуть зарізані як свині. Бійтеся, ми за вами вже прийшли. Зателефонуй мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші", - йдеться у повідомленні.

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