'Останній шанс': США та Іран обговорюють можливість 45-денного перемир’я, – Axios

Шанси на досягнення угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни, пише Axios, посилаючись на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, шанси на досягнення угоди протягом наступних 48 годин невеликі.

"Але ця остання спроба – єдиний шанс запобігти ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та відповідні дії проти енергетичних і водних об'єктів у країнах Перської затоки", – зазначається у статті.

Раніше Трамп встановив 10-денний термін для угоди з Іраном, який мав закінчитися в понеділок ввечері, але потім продовжив його до вівторка. При цьому джерела повідомили, що оперативний план масованої американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти іранських енергетичних об'єктів готовий до реалізації, але підкреслили, що продовження терміну, встановленого Трампом, спрямовано на надання останнього шансу досягти угоди.

За їхніми даними, переговори проходять через пакистанських, єгипетських і турецьких посередників, а також за допомогою текстових повідомлень між посланцем Трампа Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Зараз посередники обговорюють умови двоетапної угоди. Перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого будуть досягнуті домовленості про повне припинення війни. Другий етап буде являти собою угоду про припинення війни.

Водночас посередники вважають, що повне відновлення роботи Ормузької протоки та вирішення питання щодо високозбагаченого урану в Ірані можуть стати результатом лише остаточної угоди:

"Ці два питання є головними козирями Ірану на переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них заради 45-денного припинення вогню".

Посередники також заявили іранським офіційним особам, що часу для подальших переговорів немає, і підкреслили, що "наступні 48 годин – це остання можливість досягти угоди та запобігти масштабним руйнуванням у країні".

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social пост, у якому грубою лайкою поставив Ірану ультиматум.

"Вівторок буде Днем електростанцій і Днем мостів, все в одному, в Ірані. Досі не було нічого подібного!!! Відкрийте кляту протоку, ви, божевільні виродки, або будете жити в пеклі", – написав Трамп.

Також ЗМІ писали, що Ізраїль готується до атак на енергетичні об'єкти Ірану і чекає "зеленого світла" від Сполучених Штатів Америки.

