В Узбекистані виявили 3000-річне місто Шовкового шляху, наповнене скарбами

Це місто було важливим центром на легендарному Великому Шовковому шляху

Китайсько-узбецька група археологів виявила місто віком 3000 років уздовж Шовкового шляху, наповнене безліччю цінних артефактів. Як пише interestingengineering.com, археологічний комплекс Бандихан II, площею близько 10 тисяч квадратних метрів був виявлений у 1969 році і розташований в оазісі Бандихан у регіоні Сурхондаріо на півдні Узбекистану, який відомий як археологічна скарбниця, що містить безліч стародавніх курганів.

Лише нещодавно, у 2023 році, команда розпочала розкопки цьому місті, що вбуло важливим центром на легендарному Шовковому шляху.

Під час розкопок археологи виявили залишки східної стіни, численні споруди та приміщення, а також безліч артефактів. Ці знахідки дозволили дослідникам ідентифікувати, що місто належить до культури Яз. На сьогодні археологи дослідили лише 300 квадратних метрів у східній частині стародавнього міста. Однак вони підтвердили, що це найбільше і найкраще збережене поселення в оазісі Бандихан, фундамент якого датується ранньою залізною добою.

Добре збережена східна стіна має трапецієподібний поперечний переріз. Усередині міста вчені виявили детальну картину повсякденного життя, включаючи п'ять з'єднаних між собою кімнат. Одна з цих кімнат використовувалася для сну і містила нішу, де встановлювалася лампа. Цей висновок було зроблено на підставі затверділої внутрішньої поверхні, яка вказувала на багаторазове випалювання.

Серед знайдених артефактів були фрагменти кераміки, зокрема ребристі глечики, миски та тарілки з плоским дном. Форми та оздоблення цих предметів збігалися зі знахідками на інших археологічних пам’ятках культури Яз.

Знайдені кам'яні знаряддя, включаючи жорна, ступки, товкачі та інші, вказують на те, що зерно оброблялося на місці. Крім того, були виявлені бронзові ножі та наконечники стріл, а також раковини.

Перші розкопки в цьому місті Шовкового шляху дали вражаючі результати, викликавши інтерес до майбутніх розкопок, і дослідники планують розширити свою роботу в наступні сезони.

