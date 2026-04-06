Ключовий член ОПЕК+ підвищить ціну на нафту до рекордного рівня, - Bloomberg

Націнка на нафту для азійських клієнтів Саудівської Аравії зросте майже у 8 разів.

Саудівська Аравія підвищить ціни на свою основну марку нафти, яка постачається до Азії, до рекордного рівня на тлі майже повного закриття Іраном Ормузької протоки та невизначеності стосовно строків завершення війни на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Державна нафтова компанія королівства "Сауді Арамко" підвищить премію на свою флагманську нафту Arab Light з постачанням у травні для азійських НПЗ до 19,5 долара за барель.

Ця премія майже у вісім разів вища за рівень квітня, коли було лише 2,5 долара за барель. При цьому трейдери і нафтопереробні заводи, опитані Bloomberg, очікували на зростання премії до 40 доларів за барель.

Після початку війни на Близькому Сході вартість нафти марки Brent підскочила більш ніж на 50%, а ціни на паливо від США до Європи та Азії різко зросли.

Блокування Ормузької протоки - останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Вже 4 квітня, за даними ЗМІ, офіційний Тегеран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

На тлі суттєвого обмеження трафіку Ормузькою протокою та продовження бойових дій на Близькому Сході ціни на нафту суттєво зросли. Зокрема, вартість нафти марки Brent 2 квітня перевищила 108 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: