Сербія спростувала причетність України до диверсії на газогоні в Угорщині

Закладена вибухівка була вироблена в США.

Сербія не знайшла доказів "українського сліду" в спробі диверсії на магістральному газогоні, що веде до Угорщини. Про це повідомив очільник Агентства військової безпеки (VBA) Джуро Йованіч, передає Kurir.

"Дезінформація наводить на думку, що сербська армія та її персонал працюватимуть на третю сторону, знаходячи українські вибухові речовини та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда. Виробник вибухових речовин не означає, що він є виконавцем або підбурювачем", - заявив Йованіч.

Він додав, що маркування на вибухівці вказує на те, що вона була виготовлена в США. Водночас він зазначив, що це також не свідчить про участь Вашингтону в цій операції.

Відео дня

"Чи хтось зараз скаже, що, можливо, саме зараз це вигідно Сполученим Штатам Америки? Сербська армія - це серйозна інституція, і сербська армія виконає будь-яке завдання. Сербська армія не втручається в політичні процеси, ні в Республіці Сербії, не кажучи вже про політичні процеси будь-якої іншої країни", - додав він.

Що цьому передувало

Раніше стало відомо, що на газогоні, який зʼєднує Сербію та Угорщину, виявили вибухівку. На тлі цього президент Сербії Александар Вучич заявив про "геополітичні ігри" та покарання винних у "найсуворіший спосіб".

Також Вучич провів розмову з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном на тлі цієї події. Після чого очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що таким чином планувалося підірвати "Турецький потік". Він також заявив, що Україна "організувала нафтову блокаду" проти Будапешта і звинуватив Київ в попередніх атаках на ділянку "Турецького потоку", яка розташована в Росії.

