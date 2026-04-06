iPhone 18 Pro Max отримає рекордний в історії смартфонів Apple акумулятор

Майбутній флагманський iPhone отримає потужну батарею на 5190 мАг і працюватиме близько 40 годин.

У мережі з'явилися нові подробиці про майбутній iPhone 18 Pro Max, і цього разу витік стосується однієї з найважливіших характеристик – акумулятора. Стверджується, що Apple готує помітне оновлення автономності, яке може стати однією з ключових переваг пристрою.

Як повідомляє інсайдер Anthony, флагманська модель отримає більш ємний акумулятор – у версії "Про Макс" він перевищить позначку в 5190 мАг. Це зробить його найбільшим серед iPhone на сьогодні.

Для порівняння, еволюція ємності батарей виглядає так:

iPhone 11 Pro Max: 3969 мАг.

iPhone 12 Pro Max: 3687 мАг.

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАг.

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАг.

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАг.

iPhone 16 Pro Max: 4676 мАг.

iPhone 17 Pro Max: 5088 мАг.

Втім, зростання ємності – не єдине поліпшення. Смартфон оснастять новим чипом A20 Pro, створеним за 2-нм технологічним процесом. Він повинен забезпечити вищу енергоефективність і продуктивність, що безпосередньо вплине на час роботи пристрою без підзарядки.

За попередніми оцінками, поєднання збільшеного акумулятора та нового чипсета дозволить суттєво подовжити автономність – аж до півтора-двох днів активного використання.

Цей витік доповнює лютневе повідомлення китайського інсайдера Digital Chat Station – тоді він написав, що 18 Pro Max вперше перевищить позначку в 40 годин автономності.

Крім акумулятора, витоки вказують і на інші зміни. Зокрема, Apple може зменшити розмір Dynamic Island, звільнивши більше корисної площі екрану. Також очікується оновлення камери – основну ширококутну камеру замінять на нову з регульованою діафрагмою.

Офіційний анонс лінійки iPhone 18 очікується восени 2026 року. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026-го вийдуть тільки флагманські iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а базовий iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027 року.

