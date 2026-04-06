Справа не в 'поганих' командирах: військовий омбудсмен розкрила основні причини СЗЧ

Військовий омбудсман Ольга Решетилова розповіла про основні причини самовільного залишення частини військовими, і наголосила, що "погані командири" - це зовсім не головна причина таких дій.

"Кількість СЗЧ зазвичай збільшується з інтенсивністю бойових дій, тобто причина не лише в "поганих командирах". Статистика показує, що конфлікти з керівництвом не є головним чинником. Найбільше випадків СЗЧ фіксується серед щойно мобілізованих новобранців на БЗВП чи тих, які лише розподілені до частин і ще не встигли взяти участь у боях", - розповіла вона в інтерв’ю для РБК-Україна.

Крім того, зазначила Решетилова, багато випадків СЗЧ стається через те, що військовий потребує лікування чи ВЛК, але не отримує допомоги через направлення.

"Проте на першому місці в опитуваннях завжди залишається страх смерті та бажання зберегти життя – і це абсолютно природна історія", - каже вона.

Вона додала, що остання проблема вирішується довірою до командира, злагодженням та теплими стосунками в колективі, де кожен може покластися на побратима.

Решентилова зазначила, що інформація про масові порушення командирами прав військовослужбовців – не відповідає дійсності.

"Більшість командирів в українському війську абсолютно відповідальні. Це люди, які пройшли дуже складний життєвий і бойовий шлях. Є і винятки, але ми ці винятки знаємо буквально поіменно. В нас є проблемні командири, яких ми окремо ведемо, відстежуємо їхню діяльність. Але насправді більшість – не такі", - каже вона.

Омбудсман додала, що часто говорять, що брешуть командири, але рідко згадують про ситуації, коли солдати, домовившись між собою, відступають з опорних чи спостережних пунктів, нікого не повідомивши, а потім виявляється, що на позиціях нікого немає, і через це гинуть інші.

"І у мене як у Військового омбудсмана постає питання: на чий бік я маю стати? Де тут справедливість? На боці тих, хто відступив, бо щодо них відкриті кримінальні провадження, або командування змушує їх повернутися на позицію? Чи на боці тих, хто загинув через них, бо вони відступили і нікому нічого про це не сказали?", - зауважує вона.

Вона також додала, що на деяких ділянка між військовослужбовцем на позиції і командувачем – ціле провалля в комунікаціях.

"Бували такі випадки, коли я просто змушувала командувачів телефонувати на позиції до бійців. Іноді мені казали: "Що, я сам маю дзвонити солдату?". Ну, так, ви маєте це зробити, тому що не змогли вибудувати ефективну вертикаль, і треба взяти на себе відповідальність і зробити це", - зауважує Решетилова.

Як повідомляв УНІАН, Генеральним штабом ЗСУ було спрощено повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що основною причиною СЗЧ є небажання проходити службу, побоювання за своє життя. На думку Головнокомандувача ЗСУ, щоб не було проблем з мобілізацією, потрібно, щоб представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) ставилися до мобілізованих "по-людськи".

Вас також можуть зацікавити новини: