В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку: є загиблі та поранені, серед них діти (фото, відео)

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками, в Одесі є влучання у багатоповерхівку, на Чернігівщині сотні тисяч людей без світла після удару по енергооб’єктах.
Оновлено 7.35. У ДСНС показали фото наслідків удару по багатоповерхівці в Одесі.
"За попередньою інформацією, загинуло 3 людини,серед яких дитина. Постраждали 10 людей, серед них дитина. Вогнеборці врятували 4 особи, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні.
Також рятувальники зазначають, що під завалами ще можуть бути люди.
Оновлено 7.10. Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної атаки загинуло троє людей, серед них - дитина.
"Також 10 людей постраждали. Дві людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Вісім - у стані середньої важкості. Серед них - 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога", - додав Лисак.
Крім того, у Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. Зараз комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. Районна адміністрація проводить відповідні консультації для мешканців.
У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.
Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, в одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.
"Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди. На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби", - повідомив він.
Також у цьому ж районі зафіксовано кілька приватних будинків, відомо про 5 постраждалих, їх доставлено до медичного закладу.
Крім того, у Чернігівській області внаслідок влучання в енерргооб’єкти без світла залишились сотні тисяч людей.
За повідомленням "Чернігівобленерго", пошкоджено енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів.
Також пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, внаслідок чого знеструмлено 340 тисяч абонентів у містах Чернігів і Прилуки, Чернігівському і Прилуцькому районах.
Атаки РФ по Україні
Як писав УНІАН, російська армія щодня атакує з повітря Одещину. Зокрема, вночі 5 квітня ворог завдав дронового удару по Одесі. Внаслідок ворожої атаки на місто сталися значні руйнування - у Хаджибейському районі загорілися автівки, пошкоджені будинки. Постраждало троє місцевих жителів.
23 березня росіяни завдали масованого удару по Одесі. Тоді загинуло двоє людей, було багато поранених. У місті фіксувалися значні руйнування житлового сектора, пошкоджені заклади освіти та пологовий будинок.