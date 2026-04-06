Кожним десятим магазином популярної продуктової мережі в Польщі керують українці, - ЗМІ

У Польщі стрімко зростає кількість українських підприємців, які відкривають власний бізнес за франшизою популярної роздрібної мережі Żabka, пише видання inPoland.

Зазначається, що станом на сьогодні близько 1 100 громадян України керують магазинами цієї мережі, причому лише за останній рік до неї приєдналися майже 600 нових франчайзі (підприємців, які купують право на ведення бізнесу під відомим брендом) з України. Таким чином, українці стали другою за чисельністю національною групою серед партнерів компанії після поляків.

За даними компанії, приблизно кожен десятий магазин мережі перебуває під управлінням українців. Загалом мережа Żabka продовжує активно розширюватися: на кінець 2025 року вона налічувала понад 12 тисяч торгових точок, включно з об’єктами за межами Польщі. Лише протягом минулого року було відкрито понад тисячу нових магазинів, що свідчить про динамічний розвиток ритейлера та зростання попиту на франшизу.

Більшість українських франчайзі проживають у Польщі вже тривалий час. За оцінками, 44% з них мешкають у країні від семи до десяти років, ще 32% – від чотирьох до шести років.

Наприкінці січня стало відомо, що зарплати українців, які працюють у Польщі, зростали у всіх галузях. Середній дохід там перевищував 100 тисяч гривень на місяць, що суттєво більше, ніж середня зарплата в Україні.

Раніше повідомлялося, що польський уряд прийняв законопроєкт про скасування спеціальних правил для українських біженців. Так, на громадян України в Польщі поширюватиметься загальна система тимчасового захисту для всіх іноземців.

