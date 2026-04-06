Танкери з катарським паливом вперше з початку війни намагаються перетнути Ормузьку протоку

Один з них сигналізує про прямування до Китаю.

Два танкери, що перевозять скраплений природний газ з Катару у ранок понеділка прямували до Ормузької протоки. Їхній вихід з Перської затоки стане першим випадком успішного експорту для покупців за межами регіону з початку війни.

За даними системи відстеження суден, пише Bloomberg, Al Daayen і Rasheeda, які наприкінці лютого завантажили СПГ на заводі в Катарі, рухаються на схід до входу в протоку поблизу Оману. Судна простоювали в затоці, оскільки конфлікт загострювалася, а Ормуз залишався переважно закритим для судноплавства.

Дані показують, що Al Daayen прямує до Китаю, найбільшого покупця СПГ Катару. Проте пункти призначення не є остаточними, і судна можуть змінити вказаний порт заходу в будь-який момент. Наразі жоден завантажений танкер із СПГ не пройшов через Ормуз з того часу, як США та Ізраїль завдали перших ударів по Ірану 28 лютого.

Фактичне закриття ключового морського шляху поблизу Ірану та Аравійського півострова призвело до блокування постачань енергоносіїв на світові ринки, в тому числі близько п’ятої частини світових постачань СПГ. У вихідні через протоку пройшов танкер, який, судячи з усього, не перевозив вантаж.

За даними аналітичної компанії Kpler, Катар за останні кілька тижнів доставив до Кувейту дві партії СПГ. Ці поставки, ймовірно, завантажувалися з резервуарів Катару і не вимагали проходження через Ормуз.

Потенційне проходження через Ормузьку протоку може стати потужним стимулом для Катару, який минулого року забезпечив майже п'яту частину світових постачань СПГ. Це може дозволити Катару відправити більше вантажів, які вже завантажені та чекають у Перській затоці, або вивантажити паливо зі сховищ.

Іран перекрив транзит через цю водну артерію з моменту початку ударів США та Ізраїлю, дозволивши при цьому прохід, крім своїх, лише вибірковим суднам. Наразі не відомо про жодне судно, пов’язане з енергетичним сектором Катару, яке б пройшло через протоку. Останніми днями Тегеран, судячи з усього, дозволив прохід суден, пов’язаних із країнами, які вважаються близькими до США, зокрема з Франції та Японії.

Блокування Ормузької протоки - останні новини

Велика Британія 2 квітня ініціювала масштабні міжнародні переговори щодо розблокування Ормузької протоки дипломатичним шляхом за участю 35 країн.

З 2 на 3 квітня Ормузьку протоку перетнув контейнеровоз, що належить Франції. Це стало першим випадком проходу протокою європейським судном з початку війни з Іраном.

