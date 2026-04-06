Сотні мільйонів за тиждень: українські дрони знищують нафтові доходи Росії, – FT

Атаки на Приморськ та Усть-Лугу обійшлися російським експортерам енергоносіїв приблизно у 970 мільйонів доларів втраченого прибутку.

Українські атаки безпілотників не дозволяють Росії отримувати вигоду від зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході, і демонструють її слабкі місця в системі ППО. Як пише Financial Times, хоча прибуток Москви залишається високим, оскільки нафта марки Brent торгується вище 100 доларів за барель, але атаки на два основні експортні пункти Росії в Балтійському морі можуть скоротити доходи Кремля.

Так, за словами голови кафедри енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова, п'ять атак на Приморськ та Усть-Лугу обійшлися російським експортерам енергоносіїв приблизно в 970 мільйонів доларів упущеного прибутку за тиждень до 20 березня.

На Приморськ і Усть-Лугу припадає понад 40 відсотків російських потужностей з морського експорту сирої нафти. Тільки в Приморську в результаті атак згоріло нафти на суму 200 мільйонів доларів, повідомив західний представник служби безпеки.

За словами аналітика Seala AI Володимира Нікітіна, навантаження на термінали може відновитися протягом декількох днів, хоча відновлення згорілих резервуарів без шкоди для експорту може зайняти місяці. Ремонт технологічних ліній на терміналі "Новатек" в Усть-Лузі може зайняти більше місяця, додав він.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що ситуація в районі розташування об'єктів "залишається складною" і що "немає прогнозів щодо зниження інтенсивності" "безпрецедентних атак ворожих БПЛА".

Україна випереджає РФ у ударах на великі відстані

Ця недавня хвиля атак показує, що українська індустрія безпілотників дальньої дії випереджає московську, незважаючи на постійні авіаудари Росії по українських виробниках безпілотників, заявило джерело, близьке до російського міністерства оборони.

"Якщо Україна може регулярно запускати крилаті та балістичні ракети, то російська сторона постраждає ще сильніше", – сказав співрозмовник видання.

Росія розробила багаторівневу систему оборони, що включає радіоелектронне придушення, фізичні бар'єри і навіть підрозділи резервістів. Але цього явно недостатньо, щоб протистояти прогресу України в галузі безпілотних технологій.

Так, "Роснефть", найбільший російський експортер нафти, має власні системи радіоелектронної боротьби, призначені для ураження дистанційно керованих безпілотників, що літають на висоті не менше 35 метрів:

"Однак, згідно зі звітом української приватної розвідувальної компанії Dallas, ці засоби практично марні проти новітніх моделей українських безпілотників, що літають за запрограмованими координатами без радіозв’язку".

У листопаді минулого року Володимир Путін підписав закон, що дозволяє розгортання резервістів для захисту "критично важливих" об’єктів від безпілотників. Однак один високопоставлений російський бізнесмен скептично прокоментував цю ініціативу.

"Яка користь від резервістів з рогатками?.. Нам довелося встановити вежі на всіх наших заводах і натягнути між ними сітку… Ми все купили за власні гроші. Москва нам нічого не дала", – сказав він Financial Times, додавши, що витратив на ці заходи не менше 1,5 млрд рублів (19,1 млн доларів).

Україна руйнує нафтову галузь РФ

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов сказав, що іноземні партнери України звернулися до Києва з проханням послабити атаки на російські нафтопереробні заводи на тлі різкого зростання світових цін на нафту.

Водночас The Telegraph пише, що Україна вирішила проігнорувати заклики західних союзників не завдавати ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі.

Вас також можуть зацікавити новини: