Валюта дешевшає на початку тижня: курс долара і євро в Україні 6 квітня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,40 грн, а євро – 50,30 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 6 квітня, знизився на 15 копійок і становить 43,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 50,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,64 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,65 грн/євро, а курс продажу - 50,45 грн/євро.

Національний банк України встановив на 6 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,65 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 15 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що одним із головних факторів, які впливатимуть на курс валют, стануть міжнародні події та ціни на пальне. Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні до 12 квітня перебуватиме в межах 43,7–44,25 гривні на міжбанківському ринку та 43,5–44,5 гривні на готівковому ринку.

