Інвестори відвертаються від золота: ціни на метал падають через війну в Ірані, – Reuters

Високі процентні ставки в США знижують попит на золото як актив, що не приносить доходу.

Ціни на золото в понеділок, 6 квітня, знизилися під тиском долара, який посилився через високі ціни на нафту на тлі затяжної війни з Іраном, а також кращі за очікування дані з ринку праці США зменшили надії на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Як пише Reuters, спотове золото подешевшало на 0,5% – до 4 652,89 долара за унцію (149,62 долара за грам). Водночас ф’ючерси на золото в США з поставкою у квітні трималися на рівні 4 678,70 долара за унцію (150,43 долара за грам) в умовах слабкої торгівлі, оскільки ринки в Азії та Європі були зачинені через свято.

Опубліковані 3 квітня дані показали, що кількість робочих місць поза сільським господарством у США в березні зросла на 178 тис. – найбільше з грудня 2024 року, тоді як рівень безробіття знизився до 4,3%. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США та індекс долара зросли, що чинить тиск на золото.

Ціни на нафту Brent підвищилися, оскільки війна США та Ізраїлю з Іраном продовжує порушувати глобальні поставки енергоносіїв.

Стрімке зростання цін на нафту підживлює побоювання щодо інфляції. Хоча золото традиційно вважається захистом від інфляції, високі процентні ставки зазвичай знижують попит на актив, що не приносить доходу. А трейдери майже повністю виключили ймовірність зниження ставки ФРС цього року. До початку війни з Іраном очікувалося два зниження.

При цьому спотове срібло впало на 0,9% – до 72,34 долара за унцію (2,33 долара за грам), платина подешевшала на 0,6% – до 1 977,29 долара за унцію (63,56 долара за грам), тоді як паладій подорожчав на 0,3% – до 1 500,25 долара за унцію (48,23 долара за грам).

2 квітня ціни на золото відступили від двотижневих максимумів. Заява президента США Дональда Трампа про продовження військової операції в Ірані найближчими тижнями призвела до різкого зростання цін на нафту та послабила надії на зниження процентних ставок, що й вплинуло на вартість дорогоцінного металу.

При цьому 1 квітня ціни на мідь зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може закінчитися протягом двох-трьох тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: