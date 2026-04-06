Огірки та капуста дешевшають, картопля дорожчає: які ціни на овочі зараз в Україні

Вартість фруктів за тиждень не змінилася.

Гуртові ціни на овочі в Україні здебільшого знижувалися на минулому тижні. З овочів борщового набору подешевшала білокачанна капуста – з 8-10 до 6-9 грн/кг та буряк – з 7-10 до 6-9 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що водночас здорожчали морква – з 8-13 до 10-13 грн/кг та картопля – з 5-11 до 5-12 грн/кг, а ріпчаста цибуля трохи здешевшала – з 6-8 до 6-7 грн/кг.

Продовжила знижуватися вартість огірків, які пропонують зараз до продажу по 130-200 грн/кг проти 140-220 грн/кг тижнем раніше. Ціни на помідори не змінилися – їх продають в діапазоні 160-170 грн/кг.

Серед капусти подешевшала синя – з 20-25 до 18-22 грн/кг, а діапазон цін на пекінську звузився – з 25-35 до 27-32 грн/кг. Солодкий перець за тиждень відчутно втратив в ціні. Зараз ним торгують по 200-220 грн/кг, тоді як раніше продавали по 250-270 грн/кг.

У сегменті фруктів ціни не змінилися. Серед ягід здешевшала полуниця – зараз її продають по 150-170 грн/кг в порівнянні зі 190-210 грн/кг тижнем раніше.

Чергове здешевшання білокачанної капусти призвело до того, що ціни на неї зараз принаймні вчетверо нижчі, ніж рік тому. Тоді її продавали по 35-42 грн/кг. Після тривалого зберігання в сховищах якість капусти, яку фермери пропонують до продажу, сильно зіпсувалася. Тож некондиційний товарний вид овочу лише пригнічує і без того невисоку пропозицію.

Водночас м’ясна група та курячі яйця, вартість яких лишалася незмінною протягом попередніх тижнів, додали в ціні на ринку незадовго до Великодня. Здорожчали м’ясо індички, баранина та курятина.

