Росія нищівно атакувала енергетику України: жителі п’яти областей без світла

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Росія вчергове атакувала енергетичні об’єкти України. Внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

Як зазначили в енергетичному відомстві, найскладніша ситуація зі світлом - в Чернігівській області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - зазначається у повідомленні.

Попри це, почасових відключень електроенергії 6 березня в Україні не очікується.

Енергетики також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили у Міненерго.

У "Чернігівобленерго" уточнили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це без світла залишилися понад 76 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах.

Росія попри потепління продовжує систематичні атаки на енергетику України. Унаслідок російської атаки в ніч проти 6 квітня місто Славутич Київської області тимчасово залишилося без світла.

Втім і без нових російських атак наприкінці минулого тижня "Укренерго" було змушене повертати графіки погодинних відключень для населення та посили обмеження для бізнесу.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, це сталося через зниження обсягів імпорту електроенергії, ремонт енергоблоків АЕС та похмуру погоду.

Вас також можуть зацікавити новини: