У 'ПриватБанку' подешевшав долар: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 6 квітня, знизився на 15 копійок і становить 43,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 50,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,30 гривні, а євро - за курсом 49,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і становить 50,76 гривні.

Нацбанк встановив на 6 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,65 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 16 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 15 копійок і становить 43,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 50,85 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,15 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: