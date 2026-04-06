Японський проєкт 'Місячне кільце' обіцяє людству нескінченну електроенергію

Місяць може стати гігантською батареєю для нашої планети.

Понад десять років тому японська будівельна компанія оприлюднила план створення масивного поясу сонячних панелей навколо екватора Місяця. Концепція під назвою "Місячне кільце" (Luna Ring) має простягнутися на 10 943 кілометри і генерувати безперебійну сонячну енергію без будь-яких проблем з погодою або темрявою, які заважають наземним установкам.

Спочатку проект привернув мало уваги, але після ядерної катастрофи на "Фукусімі-дайіті" в березні 2011 року Японія раптово виявила набагато гостріший інтерес до альтернативних джерел енергії, пише The Daily Galaxy. Цифри важко ігнорувати. Корпорація Shimizu, фірма, що стоїть за пропозицією, заявила, що наземні сонячні панелі можуть генерувати лише одну двадцяту частину енергії, виробленої еквівалентною установкою в космосі.

На місячному екваторі немає атмосфери, що блокує сонячне світло, немає хмар і немає ночі на освітленій стороні, а отже, система могла б працювати безперервно цілодобово.

Тецудзі Йосіда, президент групи космічного консалтингу CSP Japan у складі Shimizu, підкреслив, що якби вся енергія від місячних панелей досягла Землі, більше ніколи не виникла б необхідність спалювати вугілля, нафту або біомасу.

Як енергія передається з Місяця до вашого дому

"Місячне кільце" вирішує базову проблему наземної сонячної енергетики – переривчастість. На Землі сонячні ферми перестають виробляти енергію вночі і втрачають ефективність у хмарну погоду, але на Місяці практично немає атмосфери, а значить, ніщо не блокує сонячні промені. Уздовж місячного екватора та чи інша сторона завжди залита сонячним світлом, що забезпечує цілодобову генерацію.

Ось як енергія буде здійснювати свій шлях: сонячні елементи на місячному екваторі перетворюють світло на електрику, а вбудовані кабелі передають цю потужність на видиму сторону Місяця – ту грань, яка завжди звернена до Землі. Там передавальні пристрої перетворюють електрику на мікрохвильові промені та високоенергетичні лазери, спрямовані на приймальні станції на Землі.

На Землі спеціалізовані антени, які називаються ректеннами, вловлюють мікрохвилі та перетворюють їх назад на електрику для енергомережі. Згідно з проектною документацією Shimizu, система також могла б використовувати енергію для виробництва водневого палива для зберігання та транспортування. Мета – повний відхід від викопного палива до суспільства, заснованого на водні.

Роботи та місячний пил – план будівництва, що не має аналогів

Будувати що-небудь на Місяці надзвичайно важко, тому Shimizu планує покладатися майже виключно на роботів. Ці машини будуть дистанційно керованими з Землі 24 години на добу, виконуючи такі завдання, як вирівнювання ґрунту, виїмка місячної кори та складання обладнання. Невелика група астронавтів буде підтримувати роботів на місці, але люди відіграватимуть другорядну роль.

Під час будівництва також будуть максимально використовуватися місячні ресурси, що знизить потребу в доставці матеріалів із Землі. Місячний ґрунт являє собою оксидне з'єднання, і, імпортуючи водень із Землі, робітники могли б виробляти воду та кисень із місячної поверхні. Цей самий ґрунт можна перетворити на бетон, кераміку, скловолокно і навіть на самі сонячні елементи.

Пропозиція Shimizu включає самохідні виробничі заводи, які будуть переміщатися вздовж місячного екватора, виготовляючи сонячні елементи з місцевих матеріалів і встановлюючи їх по ходу руху. Ширина сонячного поясу буде варіюватися від декількох кілометрів до 400 кілометрів у найширшій точці, оперізуючи весь обвід Місяця. Транспортний маршрут уздовж екватора слугуватиме для перевезення будівельних матеріалів, а під ним будуть прокладені силові кабелі.

Проблема вартості, яку ніхто не вирішив

При всій своїй амбітності "Місячне кільце" стикається з однією непереборною перешкодою: грошима. Масанорі Коморі, економіст Інституту економіки енергетики Японії, зазначив, що місячна сонячна енергія звучить добре в теорії, але коштує занадто дорого. Він висловив думку, що Японії слід зосередитися на більш реалістичних альтернативах, таких як геотермальна енергія, яка вже доступна і обходиться набагато дешевше в розробці.

Сам Йосіда визнав, що у нього немає конкретної оцінки вартості проєкту. Необхідні технології все ще перебувають на стадії досліджень, зокрема здатність передавати гігавати енергії через 384 400 кілометрів космічного простору з філігранною точністю. Передача мікрохвиль і лазерів вимагатиме встановлення маяків на Землі для забезпечення точного потрапляння променів у приймальні станції – подвиг, який ніколи не здійснювався в такому масштабі.

Незважаючи на ці перешкоди, у пропозиції Shimizu стверджується, що всі базові складові вже існують. Сонячне світло безкоштовне, сонячні панелі – зріла технологія, а мікрохвилі та лазери добре вивчені. Завдання полягає в тому, щоб масштабувати все до безпрецедентного рівня і зробити це на поверхні іншого світу.

Статус "Місячного кільця" сьогодні

Згідно з документами 2011 року, "Місячне кільце" залишалося концептуальним проектом мрії на офіційному сайті Shimizu. Компанія не забезпечила фінансування, не отримала офіційної підтримки від космічних агентств, таких як JAXA або NASA, і не мала графіка активної розробки. Пропозиція була представлена на сайті Місячного наукового інституту НАСА, але не викликала особливого інтересу за його межами.

Катастрофа на Фукусімі тимчасово змінила хід дискусії. Оскільки 54 ядерні реактори виробляли 30 відсотків енергії в Японії, і більше половини з них були зупинені після аварії, японська громадськість і уряд стали більш відкритими до незвичайних альтернатив. Йосіда зауважив, що його план затих на рік, перш ніж раптово привернув увагу після землетрусу та цунамі в березні 2011 року.

Жодні публічні оновлення від Shimizu не вивели проект за стадію пропозиції. Йосіда зберігає впевненість. "Якщо ми зможемо продовжити дослідження, – заявив він, – ми вважаємо, що є величезний шанс, що це стане реальністю".

