Операція США з порятунку пілота F-15 в Ірані була на межі провалу, – Reuters

Літаки MC-130, які мали евакуювати бійців спецназу разом із врятованим, не змогли злетіти.

США провели успішну операцію в Ірані з порятунку пілота збитого винищувача F-15, однак в ході порятунку опинилися за крок від провалу через технічну несправність. Про це розповіли Reuters американські чиновники.

Американські командос під покровом темряви непомітно проникли вглиб Ірану і витягли застряглого пілота в безпечне місце, доставивши його до секретного місця зустрічі перед світанком. А потім почалися проблеми.

"Два літаки MC-130, що перевозили близько 100 бійців спецназу в важкодоступну місцевість на південь від Тегерана, зазнали механічної несправності і не змогли злетіти", – розповів співрозмовник агентства.

Їхні командири прийняли ризиковане рішення, наказавши додатковим літакам прилетіти до Ірану, щоб евакуювати групу хвилями.

"Якщо й був момент, коли я подумав: "Чорт забирай!", то це був саме він", – сказав чиновник.

У результаті операція увінчалася успіхом. При цьому американські війська знищили пошкоджені літаки MC-130 і чотири додаткові вертольоти на території Ірану, щоб не ризикувати залишити там секретне обладнання.

Підготовка до порятунку

За даними джерел, американський офіцер вивихнув щиколотку і сховався в ущелині на вершині пагорба. Пізніше льотчик встановив контакт з американськими військовими і підтвердив свою особу – критично важливий крок для того, щоб переконатися, що рятувальники не потраплять у пастку.

Раніше ЦРУ проводило кампанію з дезінформації, сподіваючись заплутати Тегеран, поширивши в Ірані інформацію про те, що американські сили вже виявили зниклого пілота і переміщують його до початку операції. Але також американські військові вжили додаткових заходів, заглушаючи електроніку та бомбардуючи ключові дороги навколо місця події, щоб завадити людям наблизитися.

Вранці 3 квітня Іран повідомив про збиття винищувача F-15 над своєю територією. Американці терміново розпочали пошуково-рятувальну операцію, щоб врятувати двох членів його екіпажу.

Одного льотчика знайшли майже відразу, проте пошуки другого затягнулися. Зрештою його знайшли, але за цей час іранці встигли збити ще один літак.

Президент США Дональд Трамп назвав порятунок другого пілота "однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США".

