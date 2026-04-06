Іран та США отримали план щодо негайного припинення вогню, - Reuters

Іран та Сполучені Штати отримали план припинення воєнних дій, який може набути чинності в понеділок та відновити доступ до Ормузької протоки. Про це повідомило в понеділок джерело, обізнане з пропозиціями, пише Reuters.

За словами джерела, Пакистан розробив та обмінявся з Іраном та США рамковою угодою щодо припинення воєнних дій протягом ночі, окресливши дворівневий підхід з негайним припиненням вогню та подальшим укладенням всеохоплюючої угоди.

"Усі елементи потрібно узгодити сьогодні", – сказало джерело, додавши, що початкова домовленість буде структурована як меморандум про взаєморозуміння, остаточно укладений в електронному вигляді через Пакистан, єдиний канал зв’язку в переговорах.

Відео дня

Джерело повідомило Reuters, що начальник штабу армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, контактував "всю ніч" з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Що запропонував Пакистан

Згідно з пропозицією, припинення вогню набуде чинності негайно, що призведе до повторного відкриття Ормузької протоки, і матиме 15-20 днів для завершення ширшого врегулювання. Угода, яку попередньо назвали "Ісламабадською угодою", включатиме регіональні рамки для протоки, а остаточні особисті переговори відбудуться в Ісламабаді.

Негайної відповіді від офіційних осіб США та Ірану не було. Речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі відмовився від коментарів.

Очікується, що остаточна угода включатиме зобов'язання Ірану не прагнути до ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та звільнення заморожених активів, повідомило джерело.

Два пакистанських джерела повідомили, що Іран ще не взяв на себе жодних зобов'язань, незважаючи на активізовану роботу цивільних та військових сил.

Інші посередники в переговорах

Як повідомляв УНІАН, за даними The Wall Street Journal, Туреччина, Єгипет та Пакистан у ролі посередників поки що не змогли знайти рішення щодо завершення війни між Іраном та США. Тегеран відмовився йти на поступки Вашингтону.

Зокрема, Іран не готовий відмовлятися від своїх ключових вимог. Також Іран відкинув пропозицію США тимчасово призупинити вогонь в обмін на відкриття Ормузької протоки. Крім того, Тегеран відмовився провести пряму зустріч з американськими посередниками в Ісламабаді (столиця Пакистану) найближчими днями.

На тлі цього Туреччина та Єгипет почали пропонувати альтернативні майданчики для можливих контактів. Зокрема розглядаються можливості провести зустріч у Стамбулі чи Досі.

