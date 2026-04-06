Встановлення чітких термінів служби неможливе без посилення мобілізації, - військова омбудсменка

В Офісі військового омбудсмана була створена робоча група по вивченню можливостей досягнення чітких термінів служби в армії. Про це розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова.

"Потрібне право на визначеність для військовослужбовців, це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії. А наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності", - сказала вона виданню РБК-Україна.

На її переконання, так не має бути.

Відео дня

"Мені кажуть: це ж проста математика - порахувати, скільки треба мобілізувати, і ми будемо знати, скількох і коли ми зможемо відпустити. Але формула насправді значно складніша. В ній має бути враховане питання справедливої мобілізації. А справедлива мобілізація впирається ще в низку питань, наприклад, справедливого бронювання чи корупційних схем, які при цьому є. І з цим треба працювати. Коли зараз знову порушується тема посилення відповідальності за самовільне залишення частини, моя теза на всіх нарадах, на всіх рівнях - спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім - посилення відповідальності за СЗЧ. Бо виходить, ми декларуємо, що військовослужбовці - це найкращі люди, ми їм вдячні, але вся відповідальність і всі обмеження постійно падають тільки на них. Велика частина суспільства не відчуває цих обмежень, не відчуває своєї відповідальності", - зазначила Решетилова.

Вона вважає, що дуже багато військовозобов’язаних ухиляються від служби, тому що вони бояться невизначеності.

"Якщо їм сказати, що ви йдете служити на 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація, знову міняємося. Тут дуже багато складових, і формулу непросто вивести. Треба не тільки порахувати, скільки у нас мобілізаційного ресурсу, скільки у нас вже служить, скільки доведеться звільнити, якщо будуть терміни служби. Ще є питання соціології, соціальної психології, комунікації. І це все вкладається в формулу", - пояснила омбудсманка.

За її словами, в робочій групі вони намагаються вивести цю формулу, як прийти до цього права на визначеність:

"Але мушу сказати, що тут популярних рішень не буде. Очевидно, вони будуть непопулярні, і суспільство повинно бути до цього готове. Тим, хто тікає від служби уже не один рік, це не сподобається. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується".

Вона зазначила, що чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації.

Мобілізація в Україні - останні новини

