Мобілізовані масово хворіють на БЗВП, лікарів критично не вистачає, - військовий омбудсмен

За її словами, на один величезний навчальний центр є тільки три лікарі.

У деяких навчальних центрах фіксують сотні випадків госпіталізації зі спалахами пневмонії серед мобілізованих, однак медичного персоналу критично не вистачає для надання швидкої допомоги. Про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова в інтервʼю "РБК-Україна".

У виданні нагадали, що цього року ЗМІ повідомляли про трагічні випадки, а саме смерть кількох військовослужбовців з 425-го штурмового полку "Скеля" від пневмонії. Також відомо, що під час проходження БЗВП військові часто хворіють на ГРВІ.

Решетилова розповіла, що таке питання стосується не лише "Скелі".

Відео дня

"Цієї зими загалом це була серйозна проблема. В грудні ми їздили в госпіталь, і я випадково почула про якусь колосальну цифру з одного з навчальних центрів по госпіталізації з ускладненням - пневмонією. Йшлося про сотні випадків лише з одного центру", - зауважила військовий омбудсмен.

У команді Решетилової тоді дуже здивувалися, ініціювали перевірку, запросили Департамент охорони здоровʼя Міноборони та виїхали на місце події.

"Там з'ясувалося, що на величезний навчальний центр є тільки три лікарі. А всі інші передбачені по штату відряджені до військово-лікарської комісії. Ці лікарі фізично не встигають навіть об'їхати всі навчальні батальйони. І госпіталізують вони, вже коли є явні ознаки сильних ускладнень", - додала вона.

Коли у неї запитали про причини спалаху хвороб, Решетилова наголосила, що мобілізовані вже прибували хворими через тривале перебування в неналежних умовах ТЦК. Вона зазначила, що погіршення стану здоровʼя починалося ще до потрапляння в навчальні центри БЗВП.

"Тому, як би це страшно не звучало, ця історія зі "Скелею" не показова: в них насправді таких випадків не найбільше", - сказала військовий омбудсмен.

Зазначається, що через перебування великої кількості людей у закритих приміщеннях навчальних центрів захворювання поширюються масово.

"Насправді навчальні центри часто бояться госпіталізувати, тому що найбільша кількість СЗЧ відбувається саме з лікарень. І бували випадки, коли ми втручалися в цю ситуацію, вимагали, щоб чоловіка госпіталізували. Його врешті госпіталізували, а він потім втік. Тобто ми на себе взяли цю відповідальність. Прикро, але є така проблема", - підкреслила Решетилова.

Своєю чергою вона додала, що не дивлячись на ці труднощі, робота над встановленням причин трагедій продовжується, а саме було призначено перевірку за фактами смертей пʼятьох військових у 425-му полку.

"Зараз вивчаємо мало не похвилинно, що з ними відбувалося, як надавалася медична допомога, в якому стані вони потрапили до лікарень. Про результати перевірки поінформуємо командування", - розповіла військовий омбудсмен.

Мобілізація в Україні - останні новини

Також Решетилова повідомляла, що до однієї військової частини мобілізували 2 тисячі непридатних до служби. Вона зазначила, що в цій частині проходить масштабна перевірка через масове прибуття мобілізованих, які непридатні до служби за станом здоровʼя.

"Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?" - сказала військовий омбудсмен.

Крім того, військовослужбовець Сергій Гнезділов висловився про реформу мобілізації в Україні. Зокрема він закликав людей скористатися системою рекрутингу, аби самостійно обрати собі підрозділ.

"Ми можемо говорити про багато порушень, а можемо врешті-решт задатися питанням: "Що я можу зробити, щоб сьогодні захистити себе і максимально убезпечити?". Це насправді те загальне питання, яке має сьогодні задати собі кожен військовозобовʼязаний громадянин. Якщо він буде йти вулицею і його зупинить ТЦК, і він потрапить в неприємну ситуацію, йому буде вже пізно згадувати про мої слова. Тому поки є час, подумайте над цим та убезпечте себе і свою родину", - сказав Гнезділов.

Вас також можуть зацікавити новини: