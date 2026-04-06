На узбережжі Одещини виявили сотні рідкісних птахів: що про них відомо (фото)

За словами науковця, у нацпарку нічого не турбує дивовижних пернатих, окрім шумів війни.

На півдні Одеської області, зокрема на території національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксовано майже 300 рідкісних птахів, а саме куликів-сорок. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, зараз у "Тузлівських лиманах триває активна міграція птахів. Серед мігруючих птахів можна побачити яскравих рідкісних куликів.

"Це кулик-сорока, занесений до Червоної книги України. Справжній кулик узбережжя лиманів і піщаних пересипів моря. Їх у нас небагато, але куликів сорок можна зустріти на різних ділянках лиманів та березі моря", - зазначив науковець.

Зокрема, додав він, на 20 км маршруту, вздовж узбережжя Чорного моря у нацпарку, дослідники нарахували близько 300 мігруючих куликів сорок. Окрім них, летить ще багато інших видів.

"Вони активно харчуються на супраліторалі моря різними гідробіонтами й мігрують далі. Їх нічого не турбує на заповідній території, окрім шумів війни", - підкреслив Русєв.

Жителі Тузлівських лиманів

Нагадаємо, на півдні Одещини майже 2 тис. білих лелек зупинилися через проблеми з теплим повітрям. Іван Русєв пояснив, що лелеки ніколи не мігрують через Чорне море.

Вони використовують тепле повітря, що підіймається від землі, але, якщо день похмурий або холодний, цей природний "ліфт" не спрацьовує та птахи змушені сідати на поля та чекати сонця. Саме так сталося на Одещині - у місті Татарбунари, в селах навколо лиману Сасик та населених пунктах навколо нацпарку "Тузлівські лимани".

