Ключовий російський порт на Балтиці відновив роботу після українських атак, - Bloomberg

Україна продовжує атаки на нафтову інфраструктуру Росії в Балтійському регіоні.

Росія відновила завантаження сирої нафти в головному російському порті на Балтійському морі Усть-Луга після кількох днів перебоїв, спричинених численними атаками українських дронів у цьому регіоні, пише Bloomberg.

Згідно з даними про судноплавство, з якими ознайомилося агентство, танкер Jewel класу Aframax розпочав завантаження кораблів 4 квітня.

Зазначається, що перевалка в Усть-Лузі, який залишається ключовим пунктом експорту нафти на заході Росії, зупинилася наприкінці березня після того, як Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі вздовж Балтійського узбережжя.

Відео дня

Водночас Україна продовжує атаки на нафтову інфраструктуру Росії в Балтійському регіоні. Зокрема, 5 квітня пошкоджень зазнали об’єкти в порту Приморськ. Ці дії спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів на тлі зростання світових цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.

Удари по енергетиці Росії - головні новини

Україна останнім часом активізувала удари по нафтоекспортній інфраструктурі РФ. Внаслідок регулярної ударів, ключові російські порти на Балтиці - Усть-Луга та Приморськ - зупинили експорт нафти.

Раніше повідомлялося, що Росія може втрачати понад 70-75 млн дол. на день лише через зупинку експорту нафти через Балтійське море.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що удари по Приморську та Усть-Лузі є саме тими "ліками", які потрібні Росії для руйнації її військової машини.

