За його словами, саме через це деталі операції не розголошують.

Росія досі не знає всіх деталей потоплення флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації "Москва", яке відбулося минулого квітня.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном. Він сказав, що хотів би поділитися деталями цієї операції, однак наразі не може.

"Деякі є нюанси, які досі невідомі нашому ворогові, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову "бавовну", пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію", - сказав він.

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Потоплення "Москви": що відомо

Ракетний крейсер "Москва" входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. Він був побудований в 1976 році на суднобудівному заводі у Миколаєві.

Відомо, що цей крейсер використовували у військових конфліктах - під час нападу на Грузію, окупації Криму та війні у Сирії.

Крім того, саме цей корабель українські прикордонники з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгення послали, коли їм запропонували здатися.

У середині квітня Україна затопила ракетний крейсер.У ВМС України повідомили, що завдали по крейсеру удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун".

Восени екіпаж торговельного судна передав українським прикордонникам пліт на 20 осіб із затонулої "Москви", який виловив у морі.

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