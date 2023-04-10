Росія досі не знає всіх деталей потоплення флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації "Москва", яке відбулося минулого квітня.
Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу з виконуючим обов'язки міністра оборони Королівства Данія Троелсом Лунда Поульсеном. Він сказав, що хотів би поділитися деталями цієї операції, однак наразі не може.
"Деякі є нюанси, які досі невідомі нашому ворогові, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову "бавовну", пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію", - сказав він.
Потоплення "Москви": що відомо
Ракетний крейсер "Москва" входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ. Він був побудований в 1976 році на суднобудівному заводі у Миколаєві.
Відомо, що цей крейсер використовували у військових конфліктах - під час нападу на Грузію, окупації Криму та війні у Сирії.
Крім того, саме цей корабель українські прикордонники з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгення послали, коли їм запропонували здатися.
У середині квітня Україна затопила ракетний крейсер.У ВМС України повідомили, що завдали по крейсеру удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 "Нептун".
Восени екіпаж торговельного судна передав українським прикордонникам пліт на 20 осіб із затонулої "Москви", який виловив у морі.